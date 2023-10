Fußball

18:07 Uhr

Warum der TSV Schwaben gerade auf der Erfolgswelle schwimmt

Plus Hinter den Kulissen hat sich das Team des TSV Schwaben Augsburg neu aufgestellt und spielt in der Bayernliga so erfolgreich wie selten zuvor. Noch beschäftigen sich Trainer Matthias Ostrzolek und Co aber nicht mit dem Aufstieg.

Halbzeit in der Fußball-Bayernliga Süd. Der TSV Schwaben Augsburg hat sich nach 17 Spieltagen mit vier Punkten Rückstand auf den TSV Landsberg als erster Verfolger des Titelfavoriten etabliert und gilt als das Überraschungsteam der Saison in der zweithöchsten Spielklasse des Freistaates. Dabei verloren die Schwaben im Sommer ihren Torjäger Julian Kania an den 1. FC Nürnberg. "Dass wir trotzdem erfolgreich sind, freut uns natürlich ungemein", sagt der ehemalige Fußball-Abteilungsleiter Jürgen Reitmeier, mit seiner Firma Hypdata auch Hauptsponsor der Violetten.

Reitmeier, der sein Fußballherz an die Schwaben verloren hat, war selbst ein ordentlicher Bezirksoberliga-Kicker und führte sechs Jahre die Schwabenritter an. Mit seinem Engagement ist er maßgeblich am Höhenflug des Traditionsklubs beteiligt. Besonders freut ihn, dass zwei junge Leute mittlerweile ehrenamtlich die Verantwortung übernommen haben. Max Wuschek, 31, hat seit 2018 die Verantwortung als Sport-Direktor inne, seit Beginn des Jahres wird er von Benedikt Schmoll, 32, als sportlichem Leiter unterstützt. "Die beiden verstehen sich menschlich und sportlich sehr gut, im Führungsteam sind wir hervorragend besetzt", lobt Reitmeier die Jung-Funktionäre, von denen Wuschek vorher beim SSV Margertshausen Erfahrung als Abteilungsleiter sammelte.

