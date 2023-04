Fußball

vor 47 Min.

Warum Linus Baumeister (15) Schiedsrichter werden will

Plus Der 15-jährige Fußballer Linus Baumeister versucht sich auch als Referee. Bei seinem ersten C-Jugend-Spiel erlebt er die Licht- und Schattenseiten in dieser Rolle.

Von Fabian Kapfer

Schon am Mittwochmorgen packt Linus Baumeister seine Sporttasche. Zwar ist es noch eine Weile hin, bis für den 15-Jährigen sein drittes Spiel als Schiedsrichter ansteht. Aber schon bei der Vorbereitung achtet der Nachwuchsschiedsrichter darauf, dass alles passt. Linus besucht die neunte Klasse im Gymnasium und spielt selbst Fußball, als Innenverteidiger. Nun aber hat er auch die Schiedsrichterlaufbahn eingeschlagen. Erst steht noch ein Schulausflug an, dann geht es am Abend zum Duell zwischen dem TSV Neusäß und der SG SSV Bobingen, ein C-Junioren-Spiel in der Kreisklasse Augsburg 4.

Seine Mutter hat Linus den entscheidenden Schubs gegeben, sich als Unparteiischer zu versuchen. "Ich war selbst nicht immer nett zu den Schiedsrichtern und habe auch ein gewisses Temperament. Da hat meine Mama irgendwann gesagt: Wenn du meckern kannst, mach es erst einmal selbst." Das hat der Fußballer des TSV Dinkelscherben sich zu Herzen genommen. Die Aufnahme in die Schiedsrichtergruppe habe super funktioniert, dort sei er sehr freundlich empfangen worden. Die ersten beiden Spiele in der D-Jugend seien gut gelaufen, erzählt Linus. Im dritten Spiel geht es nun erstmals in die C-Jugend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen