Zweite Mannschaft von Türkspor Augsburg triumphiert beim Hallenfinale

Plus Die Mannschaft gewinnt das Finale der gemeinsamen Endrunde um die Stadtmeisterschaft und den Titel im Landkreis Aichach-Friedberg gegen Stätzling. Auch Alba Augsburg und der TSV Friedberg sind weiter.

Je später der Abend, desto spannender die Spiele. Dieses Fazit zogen bei der gemeinsamen Hallenfußball-Endrunde um die Augsburger Stadtmeisterschaft und den Titel im Landkreis Aichach-Friedberg die Beobachter. Nach flauem Beginn steigerten sich die Teams in der Dasinger Sporthalle und servierten den 244 zahlenden Zuschauerinnen und Zuschauern ab den Halbfinals durchaus ordentliche Futsal-Begegnungen.