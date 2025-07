Georg Zimmermann: Der deutsche Meister benötigt bei der Tour de France Geduld

Normalerweise ist es nicht so einfach, Georg Zimmermann im Fahrerfeld der Tour de France zu finden, auch wenn der 27-jährige Radprofi aus Augsburg schon zum fünften Mal an der Tour de France teilnimmt. Denn sein Rennstall, das belgische Team Intermarché-Wanty, zählt nicht zu den drei, vier Topteams auf der Worldtour, die jede Etappe dominieren und um den Gesamtsieg streiten.

Intermarche-Sprinter Biniam Girmay steht im Mittelpunkt

Intermarché hat sich mit dem Weltklasse-Sprinter Biniam Girmay aus Eritrea auf Sprintankünfte spezialisiert. „Sechs unserer acht Fahrer sind als Sprintanfahrer für Biniam vorgesehen“, hat Zimmermann kurz vor dem Tour-Start unserer Redaktion gegenüber erzählt.

Icon Vergrößern Das Team Intermarche-Wanty mit Sprinter Biniam Girmay (Mitte) aus Eritrea. Foto: Thibault Camus, dpa Icon Schließen Schließen Das Team Intermarche-Wanty mit Sprinter Biniam Girmay (Mitte) aus Eritrea. Foto: Thibault Camus, dpa

Dafür muss vor allem in den Flachetappen das ganze Team arbeiten. Auch Zimmermann. Er soll Girmay in eine gute Position bringen und rollt dann im Hauptfeld unerkannt über die Ziellinie. Eine durchaus erfolgreiche Team-Taktik. So holte sich Girmay vergangenes Jahr drei Tagessiege und für Intermarché auch das Grüne Trikot des punktbesten Fahrers.

Die Allrounder wie Zimmermann können nur gelegentlich ihr Glück versuchen und tauchen nur punktuell ganz vorn auf. Wie Zimmermann als er 2023 auf einer Etappe Zweiter wurde.

Georg Zimmermann fährt als deutscher Meister bei der Tour de France

Doch in diesem Jahr ist Zimmermann im Peloton leichter auszumachen. Denn er trägt das weiße Trikot des deutschen Meisters mit dem schwarz-rot-goldenen Ring, das er eine Woche vor dem Tour-Start gewonnen hat. Der bisher größte Erfolg von Zimmermann. „Es ist eine Ehre für mich. Ich möchte die bestmögliche Tour fahren, um dem Trikot gerecht zu werden.“

Teamarbeit steht im Vordergrund

Vielleicht klappt es dieses Mal mit einem Etappensieg. Zimmermann wollte sich da vor der Tour nicht festlegen: „Das wäre großartig mit dem deutschen Meister-Trikot. Aber das kann man nicht erzwingen.“ Noch steht die Teamarbeit im Vordergrund, der Teamerfolg, nicht der Einzelne. Gleich in der ersten Etappe fuhr Girmay als Zweiter auf das Podium, am Montag bei der dritten Etappe, die von vielen Stürzen geprägt war, wurde er Sechster. Da war auch Zimmermann zehn Kilometer vor dem Ziel am Kopf des Feldes zu sehen.

Biniam Girmay muss nicht in die Waschmaschine

Er bot Girmay lange Windschatten, damit dieser Kräfte sparen konnte. „Die Beine drehen sich jeden Tag besser, heute habe ich Biniam viel Arbeit abgenommen, er konnte sich vorne im Feld ausruhen, musste nicht in die Waschmaschine wo jeder für sich fightet“, erklärte Zimmermann am Montag nach seiner Zieleinfahrt.

Georg Zimmermann übersteht Sturz-Etappe

Er hatte Glück, dass er das Rennen unbeschadet überstanden hatte. Kurz vor dem Ziel war sein Teamkollege Laurenz Rex zu Fall gekommen. Zimmermann konnte noch abbremsen, von hinten fuhr aber ein Kollege auf, sein Rad wurde leicht beschädigt. Da sich das aber alles innerhalb der Fünf-Kilometer-Zone abspielte, wurde Zimmermann mit der gleichen Zeit wie Sieger Tim Merlier (Belgien/Soudal) gewertet.

Georg Zimmermann kann Pogacar und Co. nicht folgen

Am Dienstag verlief die vierte Etappe von Amiens nach Rouen über 174 Kilometer lange ruhig. Doch im giftigen Finale mit vier Bergwertungen der 4. Kategorie machten die Tourfavoriten und ihre Teams Ernst. Tadej Pogačar (UAE) feierte seinen 100. Sieg vor Mathieu van der Poel (Alpecin), der Gelb knapp verteidigte, und Jonas Vingegaard (Visma).

Icon Vergrößern Tadej Pogačar feiert beim Überqueren der Ziellinie seinen 100. Sieg. Foto: Mosa'ab Elshamy, dpa Icon Schließen Schließen Tadej Pogačar feiert beim Überqueren der Ziellinie seinen 100. Sieg. Foto: Mosa'ab Elshamy, dpa

Georg Zimmermann konnte da nicht folgen und wurde mit neun Minuten Rückstand 96. Im Gesamtklassement ist er derzeit 93. Doch er hat noch über zwei Wochen und 17 Etappen Zeit, um sich und das Meistertrikot gut zu präsentieren.