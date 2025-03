Extremes Wetter: Georg Zimmermann kämpft sich durch das chaotische Rennen Paris-Nizza

Das Etappenrennen Paris-Nizza ist in diesem Jahr von Wetter-Kapriolen geprägt. Schneefall und Dauerregen machten den Radprofis vor allem in den Schlusstagen zu schaffen. Darunter ist auch der Augsburger Radprofi Georg Zimmermann vom Team Intermarche.

Georg Zimmermann belegt derzeit Platz 21 im Gesamtklassement. Foto: Arne Dedert, dpa

Zimmermann schlägt sich angesichts der teilweisen chaotischen Etappenverläufe ordentlich und liegt nach sechs von acht Etappen auf Platz 21 im Gesamtklassement. Damit ist er hinter dem Überraschungszweiten Florian Lipowitz (Red-Bull-Bora-hansgrohe) und Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step) drittbester Deutscher.

Georg Zimmermann hat über sieben Minuten Rückstand

Zimmermanns Rückstand auf den führenden US-Amerikaner Mattei Jorgenson (Team Visma) beträgt allerdings schon 7:27 Minuten. Seine beste Einzel-Platzierung errang er auf der fünften Etappe mit Platz 22. Viel Zeit verlor er hingegen beim Mannschafts-Zeitfahren, bei dem sein Team chancenlos war und Vorletzter wurde.

Königsetappe wird verkürzt

Zwei Etappen stehen noch aus. Aufgrund von widrigen Witterungsbedingungen in den Bergen haben die Organisatoren die für Samstag geplante Königsetappe um knapp 40 Kilometer verkürzt. „Um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten, wurde die Entscheidung getroffen, die Route der 7. Etappe zu ändern“, heißt es in einer Pressemeldung. Starker Schneefall in der Region hat dazu geführt, dass die Route von 147,8 Kilometer auf 109,3 Kilometer gekürzt wurde. Nicht mehr im Programm stehen die Côte de Belvédère (767 Meter) und der Col de La Colmiane (1.500 Meter), dessen Abfahrt zu gefährlich sei, wie es hieß.

Topfahrer Jonas Vingegaard muss verletzt aufgeben.

Prominentester Opfer ist Topfahrer Jonas Vingegaard von Visma – Lease a Bike. Der Däne hatte sich bei seinem Sturz auf der 5. Etappe eine Handprellung zugezogen und musste die Rundfahrt als Zweiter aufgeben. Er wird das Ziel am Sonntag in Nizza sicher nicht erreichen, der 27-jährige Zimmermann hoffentlich schon.