Radprofi Georg Zimmermann verpasst auch die Katalonien-Rundfahrt

Radprofi Georg Zimmermann hatte alles probiert, versucht, noch einmal zu trainieren. Doch am Samstagnachmittag musste es der 26-jährige Augsburger einsehen. Nach dem Eintages-Klassiker Mailand-Sanremo wird er auch die Katalonien-Rundfahrt, die am Montag in Sant Feliu de Guíxol an der Costa Brava startet und dann am Sonntag in einer Woche nach 1182 Kilometern in Barcelona endet, verpassen. „Ich habe das Training begonnen, es dann aber sein lassen. Es ging nicht“, berichtete der Augsburger am Sonntag enttäuscht. Denn danach hatte er sich mit den sportlichen Verantwortlichen bei seinem belgischen Rennstall Intermarche besprochen und die Katalonien-Rundfahrt abgesagt. „Natürlich bin ich sehr enttäuscht“, sagt Zimmermann. „Ich habe im Höhentrainingslager in Kolumbien gut trainiert und hatte bei Paris-Nizza einfach das Gefühl, nur vom Wetter zurückgehalten worden zu sein.“

Georg Zimmermann erkrankt nach Paris-Nizza

Während der achttägigen Rundfahrt (9. bis 16. März) herrschte in Frankreich fast durchgängig schlechtes Wetter, mussten die Fahrer teilweise viele Kilometer im Schneetreiben absolvieren. Mit Folgen für Zimmermann. Nach seiner Rückkehr am Montag wurde er krank. Verpasste am Samstag nicht nur Mailand-Sanremo, sondern jetzt auch die prestigeträchtige Katalonienrundfahrt. Das WorldTour-Rennen gilt neben der Baskenland-Rundfahrt als eines der wichtigsten regionalen Etappenrennen Spaniens. Weitere Rennpläne hat Zimmermann bisher nicht.

Marco Brenner leistet Helferdienste bei Mailand-Sanremo

Beim ersten Monument konnte hingegen Marco Brenner an den Start gehen. Der 22-jährige Augsburger leistete Helferdienste im Tudor-Team und belegte nach 289 Kilometern im Ziel in Sanremo Platz 127 mit etwas mehr als zehn Minuten Rückstand auf Sieger Mathieu van der Poel. Der Niederländer vom Team Alpecin–Deceuninck hatte nicht nur im Schlussspurt Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) hinter sich gelassen, sondern auch Top-Favorit Tadej Pogačar (UAE). Aber auch Brenners Arbeit wurde belohnt: Sein Teamkollege Matteo Trentin wurde Neunter.