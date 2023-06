Beim 46. Augsburger Presse Cup sind wieder eingespielte Golf-Duos gefragt

Das Benefizturnier der Mediengruppe Pressedruck am 1. Juli im Golfclub Augsburg Burgwalden verbindet sportlichen Anreiz mit dem Anspruch "spielend zu helfen". Einnahmen kommen der Kartei der Not zugute.

Die Premiere im vergangenen Jahr ist gut angekommen, sodass der Augsburger Golf-Presse-Cup auch in diesem Jahr im neuen Modus gespielt wird. Das Benefiz-Turnier der Mediengruppe Pressedruck um den Wanderpokal der Augsburger Allgemeinen, das am Samstag, 1. Juli, auf dem Platz des GC Augsburg in Burgwalden ausgespielt wird, ist nicht mehr handicapwirksam, sondern wird erneut im 2er-Scramble nach Stableford über 18 Löcher gespielt.

Das bedeutet, dass die Spielerinnen und Spieler in Zweierteams auf die Runde gehen und immer an jenem Punkt weitergespielt werden darf, an dem der bessere Ball liegt. So ist es nicht ganz so folgenreich, wenn sich auf dem anspruchsvollen Kurs ein Ball mal ins Unterholz oder ins Wasser verirrt.

Beim Presse Cup wurden schon 450.000 Euro für die Kartei der Not erspielt

"Dieses System hat sich bewährt, denn so steht viel mehr das Bewusstsein zu helfen im Mittelpunkt, gepaart mit dem sportlichen Flair", sagt denn auch GCA-Präsident Jakob Schweyer, der am Samstag wieder selbst zum Schläger greifen wird. Wie man als eingespieltes Team am besten harmoniert, zeigten im vergangenen Jahr Frederick Sinha (Coburg Tambach) und Valentina Reisch (GC Augsburg), die mit 40 Bruttopunkten die Konkurrenz hinter sich ließen. Ebenso eindrucksvoll war die Summe, die Spielleiter Ulrich Lautenschläger verkünden konnte: 30.000 Euro wurden der Kartei der Not nach dem Turnier übergeben. Damit erhöhte sich die Gesamtsumme, mit der unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region geholfen wurde, durch die bisherigen 45. Auflagen auf stattliche 450.000 Euro.

Fairways im Golfclub Augsburg in Burgwalden werden derzeit nicht bewässert

Trotz der Hitze in den vergangenen Wochen sei der Platz in einem sehr guten Zustand, versichert Club-Präsident Jakob Schweyer. Davon konnten sich schon die hochklassigen Männer- und Frauenteams überzeugen, die am Samstag und Sonntag für die Spieltage der Deutschen Golf-Liga auf den Burgwalder Grüns zu Gast waren. "Es gab keine Beschwerden", berichtet Schweyer, der allerdings einräumt, dass die Fairways aus Nachhaltigkeitsgründen derzeit nicht bewässert würden. "Die Grüns sind in einem hervorragenden Zustand", versichert er.

Barbecue und Siegerehrung lassen den Presse Cup im GC Augsburg ausklingen

88 Golferinnen und Golfer können am Samstag ab 10 Uhr beim Kanonenstart jeweils zu zweit an den Abschlag gehen. Auch werden wieder attraktive Preise bei den Sonderwertungen wie "Hole-in-One", "Nearest-to-the-Pin" oder Longest Drive" ausgespielt. Jede Spende kommt zu hundert Prozent bei den Menschen in der Region an, da die Mediengruppe Pressedruck sämtliche Verwaltungskosten trägt. Beim Presse Cup verzichtet auch der Golfclub Augsburg auf sämtliche Einnahmen und stellt diese als Spende dem Hilfswerk zur Verfügung. Ab 15.30 Uhr werden die Aktiven zum Coming Home auf der Clubterrasse erwartet, ab 17 Uhr gibt es ein Barbecue mit anschließender Siegerehrung. Restplätze sind noch verfügbar, weitere Informationen unter pressecup-augsburg.de.

