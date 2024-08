GCA-Jungprofi Philipp Macionga behält beim entscheidenden Putt die Nerven

Großer Erfolg für die 1. Herrenmannschaft des Golfclubs Augsburg (GCA): Das Team holte nicht nur zweiten Mal in Folge den Gruppensieg in der 2. Bundesliga Süd, sondern sicherte sich dieses Mal auch den Aufstieg in die Golf-Bundesliga. Die Augsburger setzten sich in den regulären fünf Spieltagen der Ligasaison dabei gegen so spielstarke Mannschaften wie den GC Am Habsberg durch. Damit hatten sie sich zum zweiten Mal in Folge für das Aufstiegsspiel in die 1. Bundesliga qualifiziert. Dieses wurde, wie schon 2023, im Stuttgarter GC Solitude ausgetragen. Der diesjährigen Gegner war der GC Neuhof. Nachdem die Augsburger 2023 gegen den Frankfurter GC verloren hatten, war der Wille, es nun bei der zweiten Chance zu schaffen, maximal ausgeprägt.

Andrea Bogenreuther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

GC Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis