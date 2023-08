GCA-Männer zeigen viel Kampfgeist im Duell um den Aufstieg

Plus Das GCA Team verpasste knapp den Sprung in die erste Liga gegen den GC Frankfurt. Doch im nächsten Jahr wollen die Augsburger wieder angreifen.

Zu ihrem großen Bedauern verpasste die 1. Herrenmannschaft des Golfclubs Augsburg den Aufstieg in die 1. Bundesliga der Deutschen Golf Liga. An den Spielern des Frankfurter GC gab es kein Vorbeikommen. Das Aufstiegsspiel wurde auf der sportlich anspruchsvollen und top gepflegten Anlage des Stuttgarter GC Solitude ausgetragen.

Der Tag begann mit den Vierern, dort wurden die ersten vier Punkte ausgespielt. Für den GCA gingen die Paarungen Benedikt Schmid/ Ben Rehn, Roland Krause/Christian Pitz, Justin Deibler/Philipp Macionga sowie Johannes Hartmann/Philipp Schweyer an den Start. Der Vormittag endete mit einem 2:2 gegen die Frankfurter. Die Paarungen Schmid und Rehn sowie Deibler und Macionga erspielten jeweils einen Punkt, die anderen beiden Partien entschieden die Frankfurter im späten Verlauf der Runde für sich.