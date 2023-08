Golf

Mannschaften des Golfclubs Augsburg schreiben Vereinsgeschichte

Plus Die Frauen schaffen den Aufstieg in die 2. Bundesliga, die Männer des GCA klopfen sogar ans Tor der 1. Bundesliga. Die Entscheidung fällt im Aufstiegsspiel am 13. August.

Der letzte von fünf Spieltagen in der Deutschen Golf Liga ist gespielt. Die beiden höchsten Mannschaften des Golfclubs Augsburg (GCA) belegten die besten Platzierungen seit der Ligaeinführung in der Vereinsgeschichte. Sowohl die Männer als auch die Frauen spielen in der nächsten Saison mindestens in der 2. Bundesliga.

Am letzten Punktspieltag reisten die GCA-Frauen in der Regionalliga Süd 2 zum 1. GC Fürth. Zu Beginn belegten die Fürtherinnen und Augsburgerinnen den geteilten ersten Tabellenplatz. Die weiteren Mannschaften spielten im Rennen um den Gruppensieg keine Rolle mehr. Deshalb war von Anfang an klar: Mit dem Tagessieg wäre der Aufstieg in die 2. Bundesliga gesichert. Bereits nach den Einzeln am Vormittag positionierten sich die GCA-Spielerinnen an der Spitze des Feldes.

