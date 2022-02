Golfclub Augsburg

vor 21 Min.

Im Golfclub Augsburg sind sich nicht alle grün

Plus Im Golfclub Augsburg in Burgwalden dürfen zwei Bahnen seit einem Jahr nur noch teilweise bespielt werden. Weil keine Lösung in Sicht ist, wird die Vereinsführung nun bei der Neuwahl herausgefordert.

Von Andrea Bogenreuther und Maximilian Czysz

Beim Golfen gibt es als Hindernisse Sandbunker oder Gewässer. Auf dem Gelände des Golfclubs Augsburg (GCA) in Burgwalden im Landkreis Augsburg existiert seit mittlerweile einem Jahr ein anderes Hindernis: Zwei Flächen auf den Spielbahnen 13 und 14 dürfen aufgrund von geänderten Besitzverhältnissen nicht mehr bespielt werden. Weil die Club-Führung dieses Problem bisher nicht beheben konnte, strebt ein Teil der Mitglieder nun einen Wechsel an der Spitze an. So wird das Team um GCA-Präsident Klaus Leuthe bei der Mitgliederversammlung am 7. März herausgefordert – von acht Personen, die angeführt von Jakob Schweyer als Gegenkandidat zu Leuthe den künftigen Club-Vorstand bilden wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen