Wettkampf-Gymnastik boomt beim TSV Firnhaberau

Die Gruppe des TSV Firnhaberau präsentierte beim Bayern-Cup in Gersthofen in der Altersklasse 11 bis 15 einen Tanz angelehnt an den Film "Ainbo – die Hüterin des Amazonas". Am Ende belegte das Team beim DTB-Dance-Cup Rang zwei.

Von Andrea Bogenreuther

Als der Hallensprecher die Platzierung verkündet, können die Gymnastinnen des TSV Firnhaberau ihre Freude nicht mehr zurückhalten. Lautstarke Jubelschreie entweichen nicht nur den fünf Sportlerinnen in ihren knalltürkisen, in Handarbeit aufwändig bestickten Showkostümen, sondern auch ihrem Anhang auf der Tribüne in der Sporthalle der Anna-Pröll-Mittelschule in Gersthofen. Obwohl sich die Gruppe neu formiert hat und der erste Auftritt beim Bayern Cup in der Wettkampf-Gymnastik noch die ein oder andere Schwäche aufweist, schaffen es die fünf aufs Treppchen. Platz drei gegen die starke Konkurrenz aus Altdorf, München, Gersthofen und Traunstein.

Bei der Wettkampf-Gymnastik handelt es sich um die Breitensportvariante der olympischen Sportart Rhythmische Sportgymnastik. Trotzdem trainieren die meist jungen Sportlerinnen mindestens zwei bis dreimal die Woche, um mit den diversen Handgeräten im Wettkampf bestehen zu können. Neun Gymnastinnen des TSV Firnhaberau hatten sich im Vorfeld für den Bayern Cup in Gersthofen qualifiziert. Mit Lina Walter und Emely Mischkotzi sind darunter zwei Vereinsmitglieder, deren Ergebnisse im Einzel gleich noch einmal Anlass zur Freude bieten.

