Cosmos Aystetten entthront den Titelverteidiger

Der SV Cosmos Aystetten ist neuer Augsburger Landkreismeister im Hallenfußball. Der Landesligist setzte sich im Finale um den Pokal der Sparkasse Schwaben-Bodensee in der Neusässer Eichenwaldhalle gegen den TSV Meitingen mit 3:1 durch und holte sich nach 2016 zum zweiten Mal den Titel. Im Halbfinale hatten die Cosmonauten den Titelverteidiger TSV Bobingen entthront. Bobingens Kapitän Hüseyin Tomakin nahm‘s mit Humor: „Es kann nicht immer nur der TSV Bobingen gewinnen.. Im vorgezogenen Finale gegen uns hat Aystetten den einen Fehler weniger gemacht.“

Im vorweggenommen Endspiel hatten Torhüter Marcel Kring und der TSV Bobingen gegen den SV Cosmos Aystetten das Nachsehen. Foto: Marcus Merk

Nachdem Nicolas Prestel zunächst den Pfosten getroffen hatte, nagelte Kevin Makowski einen Freistoß zum 1:0 in den Winkel. Als Tobias Ullmann auf 2:0 erhöhte, schien alles gelaufen, doch Prestel verwandelte ebenfalls einen Freistoß direkt und die Sache wurde nochmals richtig spannend. Doch Aystetten brachte das 2:1 über die Zeit. Im Finale belauerten sich Aystetten und Meitingen zunächst sieben Minuten lang, ehe es plötzlich Schlag auf Schlag ging. Innerhalb von wenigen Sekunden traf Maximilian Heckel erst zum 1:0 für den SV Cosmos, Martin WInkler glich postwendend aus, doch schon im Gegenzug fiel das 2:1 durch Kevin Makowski. Dominik Isufi sorgte dann für den 3:1-Endstand. „Wir haben nach dem Ausgleich nicht aufgepasst“, ärgerte sich Meitingens Trainer Andreas Wessig. Aber nur ein bisschen: Denn bereits mit dem Erreichen des Halbfinales waren die Lechtaler für die Kreis-Endrunde am 5. Januar in Friedberg qualifiziert, für das der SV Cosmos als Titelverteidiger gesetzt ist. Und da ist noch Luft nach oben. Am Morgen hatte Matteo Duvnjak wegen Fieber abgesagt. Mit Michael Meir und Matthias Heckel hat man weitere Eisen im Feuer. „Das hat schon gepasst“, so Wessig.

Simon Kewitz (links) kam mit dem TSV Meitingen im Finale nicht an Maximilian Heckel und Edward Schäfer vom SV Cosmos Aystetten vorbei. Foto: Marcus Merk

Neben Aystetten, Bobingen und Meitingen ist am 5. Januar auch der FC Horgau dabei, der mit einem 4:0-Sieg gegen den Rekordmeister ins Turnier gestartet ist. „Nach dem Sieg gegen den Favorit sind wir jetzt der Favorit“, lacht FCH-Trainer Manuel Schmid und relativierte das deutliche Ergebnis: „Wir haben fünfmal aufs Tor geschossen und viermal getroffen.“ Wäre nach dem in den letzten 40 Jahren praktizierten K.o.-System gespielt worden, wäre einer der Topfavoriten schon raus gewesen. Ebenso der „Geheimtipp“ TSV Neusäß, der sich zum Auftalkt dem SV Gablingen geschlagen geben musste. Doch die Kicker aus dem Lohwald, in deren Reihen etliche Kicker für den TSV 1860 München in der Futsal-Regionalliga dem Ball hinterher jagen, enttäuschten und mussten ohne einen einzigen Punktgewinn die Heimreise antreten. „Wir hatten einige Urlauber zu ersetzen“, kommentierte Kult-Betreuer Karl Lenz, während die Futsaler bemängelten, dass die Schiedsrichter nicht nach Futsal-Regeln pfeifen würden.

In der Tat agierten sie oft viel zu milde, verteilten für Blutgrätschen, die zu Verletzungen bei Tom Grimbacher (TSV Diedorf) und Nikolas Brummer (Aystetten) führten, und Trikotzerreißen lediglich Gelbe Karten. „Dies hat in der Halle überhaupt keine Konsequenzen und kommt eher einer Belohnung gleich“, war nicht nur Martin Winkler der Meinung, dass man viel häufiger zur Zwei-Minuten-Strafe greifen sollte.

Ehrenpreis gab es für den besten Spieler Kevin Makowski (SV Cosmos Aystetteen), den besten Torschützen Maximilian Reitmeier und den besten Torhüter Felix Häberl (beide FC Horgau). Foto: Marcus Merk

Zum besten Spieler wurde schließlich kein Futsal-Spezialist gewählt, sondern Kevin Makowski vom SV Cosmos Aystetten. Die beiden weiteren Ehrenpreise für den besten Torhüter (Felix Häberl) und den besten Torschützen (Maximilian Reitmeier) gingen an den FC Horgau.