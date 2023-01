Hallenfußball

vor 47 Min.

Türkspor Augsburg überzeugt bis zum Fischacher Finale

Volkan Yalcin (links) und Türkspor Augsburg erreichten beim Hallenturnier in Fischach den zweiten Platz und qualifizierten sich damit für die Endrunde in Günzburg.

Plus Die zweite Mannschaft von Türkspor Augsburg qualifiziert sich trotz Finalniederlage gegen den TSV Bobingen für das schwäbische Endrundentunier in Günzburg.

Von Herbert Schmoll Artikel anhören Shape

Drei Tage nach dem überraschenden Gewinn der Stadtmeisterschaft im Lotto-Bayern-Hallencup sorgten die Fußballer von Türkspor Augsburg für ein weiteres dickes Ausrufezeichen. Beim Endturnier um die Augsburger Kreismeisterschaft in Fischach zog die zweite Mannschaft des Bayernligisten erneut ins Finale ein und sicherte sich damit die Fahrkarte für die Endrunde um die schwäbische Meisterschaft am Samstag, 6. Januar, in der Günzburger Rebayhalle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen