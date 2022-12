Hallenfußball

vor 17 Min.

Vier Augsburger Vereine sind in der Hallenfußball-Endrunde dabei

Dezemberzeit ist Hallenfußballzeit: Während sich der TSV Bobingen in Fischach seinen nächsten Hallentitel sicherte (Bild), qualifizierten sich in Friedberg zwei Augsburger Vereine für die Endrunde.

Plus Bei den Vorrundenturnieren in der Friedberger Stadthalle überzeugen der TSV Göggingen und FC Öz Akdeniz. Das Finale steigt am 27. Dezember in Dasing.

Von Herbert Schmoll Artikel anhören Shape

Die Endrunde um die gemeinsame Hallenfußballmeisterschaft der Stadt Augsburg und des Landkreises Aichach-Friedberg, die am 27. Dezember (18 Uhr) in Dasing über die Bühne geht, ist komplett. Bei den beiden Vorrundenturnieren am Samstag in der Friedberger Stadthalle sicherten sich der TSV Göggingen, FC Öz Akdeniz, FC Stätzling und der TSV Friedberg die Tickets. Gespielt wurde nach Futsal-Regeln. Bereits vor einer Woche hatten sich Türkspor Augsburg und der FC Alba Augsburg für das Finale qualifiziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen