Hammerschmiede/Firnhaberau

02.08.2023

Ab sofort gibt es ein Augsburger Derby in der Kreisliga Ost

Plus Für zwei Fußballvereine aus der Stadt, den SV Hammerschmiede und den TSV Firnhaberau, geht es in der neuen Saison hinaus aufs Land.

Der SV Hammerschmiede und der TSV Firnhaberau haben ihre Fußballheimat zwar in der Stadt Augsburg, sportlich zieht es die beiden ersten Mannschaften der Klubs aber hinaus aufs Land. Sie spielen in der kommenden Saison in der Kreisliga Ost um Punkte.

TSV Firnhaberau: „Wir fühlen uns dort wohl“, sagt Christian Luichtl , Trainer des TSV Firnhaberau. Die vergangene Saison schloss sein Team auf dem sechsten Tabellenplatz ab. „Wir waren nie in echter Abstiegsgefahr und möchten das auch heuer nicht sein“, sagt Luichtl , der mit der Vorbereitung nur bedingt zufrieden war. Was der ehemalige Landesligaspieler aber auch einkalkuliert hatte. „Es fehlten immer wieder Stammspieler, Akteure aus der zweiten Reihe bekamen ihre Chance.“ Verzichten muss der TSV künftig auf Torhüter Markus Langenwalter , der seine Karriere beendete. Dafür wurde Sandro Kaufmann reaktiviert. Nicht zur Verfügung stehen derzeit Schaller, Fendt, Hubertus und Mhaweh. Für Luichtl gehören der FC Affing , BC Aichach und BC Rinnenthal zu den Favoriten.

Neuzugänge Jürgen Hubertus, Sandro Kaufmann (beide reaktiviert), Max Baumeister (Laimering), Elvis Hajdarevic (TSV Haunstetten) Saisonauftakt Adelzhausen – Firnhaberau (12. August, 17 Uhr).

