Bärenstarke Auftritte der Haunstetter Handballteams

Plus Landesliga-Männer trotzen dem großen Favoriten Schwabmünchen und ringen ihm einen 32:29-Sieg ab. Haunstetter Frauen verpassen die Überraschung hingegen knapp.

Zwei bärenstarke Auswärtsauftritte legten die Handball-Teams des TSV Haunstetten auf Verbandsebene am vergangenen Wochenende hin. Die Bayernliga-Frauen waren beim Tabellenführer TSV Schwabmünchen und dem 23:24 (11:12) hauchdünn an einem Punktgewinn vorbeigeschrammt, und den Landesliga-Männern gelang beim Zweiten TSV Dietmannsried mit einem 32:29 (11:14) sogar eine faustdicke Überraschung.

Ohne Spielmacher Alexander Horner (erkrankt) standen die Vorzeichen im Allgäu für die Rot-Weißen erst einmal schlecht und man gab das Ziel aus, dem hohen Favoriten möglichst lange Paroli zu bieten. Dies gelang auch im ersten Durchgang bis zum 8:8 (20. Minute) ausgezeichnet, ehe die Gastgeber dann doch die Machtverhältnisse bis zur Pause etwas zurechtgerückt hatten. Aber Haunstetten zeigte sich weiterhin mutig und rückte den Dietmannsriedern immer mehr auf die Pelle.