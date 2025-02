Befreiungsschlag für TSV Haunstetten

Die Drittliga-Handballfrauen des TSV Haunstetten sind zurück in der Spur. Nach zuletzt zwei unglücklichen Niederlagen gelang dem Team von Trainer Udo Mesch bei der abstiegsbedrohten HSG Stuttgart-Metzingen II mit einem überzeugenden 32:28 (13:12)-Sieg die ersehnte Wende. Haunstetten konnte sich dadurch erst einmal von den gefährdeten Rängen absetzen und kann so auch die nächsten Partien etwas entspannter angehen.

Die hart umkämpfte erste Hälfte zeigte schon Vorteile für die Gäste, die allerdings etliche gute Möglichkeiten liegen ließen - unter anderem drei Siebenmeter-Strafwürfe. So konnte sich die technisch hervorragend ausgebildete Bundesliga-Reserve bis sechs Minuten vor dem Seitenwechsel eine Drei-Tore-Führung erarbeiten (11:8). Dank mehrerer Paraden von Torsteherin Kiara Spindler kam der TSV jedoch wieder zurück und war auch sofort nach Wiederanpfiff spielbestimmend. Beim 24:18 (42.) hatte sich Haunstetten schon ein größeres Polster geschaffen. Dank vieler guter Lösungen in der Offensive baute der TSV den Vorsprung bis zur 51. Minute aus (29:23). Metzingen setzte jetzt zusehends alles auf eine Karte, agierte in der Abwehr um einiges offensiver und stellte vorne den siebten Feldspieler.

TSV-Trainer Udo Mesch: „Wir haben unser Konzept voll durchgezogen“

Haunstetten verlor dadurch völlig den Faden, spielte den Gastgebern einige Bälle in die Hände und fand hinten kaum noch Zugriff. Fünf Minuten vor dem Ende war plötzlich alles wieder offen (29:27). Doch gerade hier agierten die Gäste mit der nötigen Ruhe. Das 31:28 (59.) durch die wiedererstarkte Alina Gaugenrieder besiegelte endgültig den verdienten Erfolg. TSV-Trainer Mesch war im Anschluss voll des Lobes über den weitestgehend souveränen Auftritt: „Wir haben unser Konzept komplett durchgezogen und viele Lösungsmöglichkeiten gefunden. Außerdem freut es mich sehr, dass das gesamte Team seinen Anteil an diesem Erfolg hatte.“

TSV Haunstetten Spindler, Albrecht (Tor); Joerss (10/1), Link (5), Bosch (4), Smotzek, Gaugenrieder (je 3), Fischer, Schütte (je 2), Prokop (2/1), Knöpfle (1), Schnorr, Dieterich, Hänsel, Wedrich