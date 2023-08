Handball

Bei den Haunstetter Handballerinnen gibt es noch einige Baustellen

Plus Die Handballerinnen des TSV Haunstetten bestreiten zu Hause ein Testspielturnier mit gemischtem Erfolg.

Der „Prokapsogo-Cup“ im Handball in der Albert-Loderer-Halle des TSV Haunstetten wurde den Erwartungen mehr als gerecht. Die zahlreichen Zuseher bekamen hochklassigen Handballsport zu Gesicht mit vielen schön herausgespielten Treffern und packenden Zweikämpfen. Den Turniersieg holte sich erwartungsgemäß Zweitligist ESV Regensburg, der alle drei Partien souverän für sich entschied und eindrucksvoll unter Beweis stellte, dass er in der neuen Saison wieder in der Spitzengruppe mitmischen kann.

Auf den zweiten Rang kam Ligakonkurrent HCD Gröbenzell, für die Gastgeber vom TSV Haunstetten sprang am Ende Platz drei heraus, bei zwei deutlichen Niederlagen gegen Gröbenzell und Regensburg und einem versöhnlichen Abschlusserfolg gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach. Die südbadischen Drittliga-Mitstreiter hatten zuvor den Gröbenzellern sensationell einen Zähler abgerungen und waren damit sogar als Favorit gegen die Gastgeber in das Spiel um Platz drei gegangen, aber Haunstetten zeigte hier noch einmal Kämpferherz und lag nach dem 9:12 bei Halbzeit am Ende mit 22:19 in Front.

