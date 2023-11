Haunstetter Handballerinnen bringen sich in Not

Plus Augsburger Drittliga-Team bietet dem überlegenen TSV Wolfschlugen lange Zeit Paroli, doch in doppelter Unterzahl verlieren die Gastgeberinnen den Faden und verlieren deutlich.

Nichts wurde es mit dem dritten Heimsieg für die Handballerinnen des TSV Haunstetten in der Dritten Liga Süd: die Rot-Weißen mussten vor heimischem Publikum dem überlegenen TSV Wolfschlugen mit 26:31 (11:18) beide Zähler überlassen und stehen nun vor einigen Schicksalsspielen.

Stark verbessert im Vergleich zur Auswärtspleite in Erlangen zeigten sich die Gastgeberinnen im ersten Viertel und dominierten den Favoriten sogar. Wolfschlugen agierte jedoch wenig beeindruckt und setzte immer wieder empfindliche Nadelstiche gegen die TSV-Abwehr. Maike Wohnus war auf der Halbrechts-Position kaum zu bremsen und bei drohendem Zeitspiel nahm Werferin Anna Tonn die Sache selbst in die Hand.