Haunstetter Handballerinnen geraten in Abstiegsnot

Plus Augsburger Drittligateam kassiert gegen die badische Talentschmiede Kappelwindeck die vierte Niederlage in Folge.

Schwierige Zeiten für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten: Die Rot-Weißen mussten auch ihr Heimspiel gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach mit 27:29 (11:14) abgeben und stehen nun nach der vierten Niederlage in Folge auf Rang neun der Tabelle, dem ersten sicheren Abstiegsplatz.

Praktisch ein Spiegelbild der letzten Auftritte bekamen die erwartungsvollen 200 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Albert-Loderer-Halle zu Gesicht: Die Gastgeberinnen starteten sehr ordentlich, zeigten danach einige technische Probleme und leisteten sich die entscheidende Schwächephase schon im ersten Durchgang. Vom 4:5 in der 10. Minute zog Kappelwindeck auf 13:7 (22.) davon und hatte sich damit schon ein vorentscheidendes Polster erarbeitet.