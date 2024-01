Handball

Haunstetter Handballerinnen knicken vor "Angstgegner" Allensbach ein

Marie Prokop hätte das Unentschieden der Haunstetter Handballerinnen gegen den SV Allensbach besiegeln können, doch ihr Wurf verfehlte das Tor, und so mündete die Partie in eine unglückliche 23:24-Niederlage.

Plus Das Drittliga-Team verliert mit einem Tor weniger das wichtige Heimspiel gegen den Tabellennachbar aus Baden-Württemberg und verpasst damit eine gute Chance, sich in Sicherheit zu bringen.

Nichts wurde es mit dem vierten Sieg in Folge für die Drittliga-Frauen des TSV Haunstetten: Nach einer zerfahrenen Partie mussten sich die Rot-Weißen ihrem "Angstgegner", dem SV Allensbach, mit 23:24 (11:15) in eigener Halle geschlagen geben und verpassten damit die große Chance, sich in der Dritten Liga Süd von den gefährdeten Rängen weiter abzusetzen.

Dabei war vor Beginn der Auseinandersetzung die Euphorie nach dem großartigen Sieg gegen Schozach vor Wochenfrist noch deutlich zu spüren. Die Gastgeberinnen waren auch gewillt, an die dortige Leistung anzuknüpfen. Und tatsächlich, die ersten Minuten gehörten den Haunstetterinnen, die mit geschickten Kombinationen schnell auf eine 3:1-Führung gestellt hatten. Allensbach ließ sich davon allerdings überhaupt nicht beeindrucken, setzte auf lange Angriffe und hatte bei Nachlässigkeiten der TSV-Defensive immer wieder eine passende Lösung bereit.

