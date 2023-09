Handball

vor 22 Min.

Haunstetter Handballerinnen lassen das "Würm-Trauma" hinter sich

Plus Das Augsburger Drittliga-Team startete im vergangenen Jahr gegen die HSG Würm-Mitte mit einer Enttäuschung. Nun zeigte es sich gereifter und belohnte sich mit einem Auftakterfolg.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Der verwandelte Siebenmeter von Anja Niebert zum erlösenden 26:21-Erfolg gegen die HSG Würm-Mitte war kaum ins Netz geknallt, da fielen sich die Handballerinnen des TSV Haunstetten auch schon jubelnd in die Arme und hüpften miteinander ausgelassen im Kreis herum. Sie hatten das Würm-Trauma hinter sich gelassen, das ihnen im vergangenen Jahr einen so enttäuschenden Saisonstart beschert hatte. Denn wie es der Spielplan so wollte, startete die neue Spielzeit 2023/2024 in der Dritten Liga Süd mit exakt dem gleichen Duell.

Doch diesmal behielt die Heimmannschaft von Cheftrainerin Patricia Link ihre Sinne zusammen und ging als Sieger vom Platz. Ein ganz besonderes Lob gab es von Link anschließend für die Defensivleistung ihrer Schützlinge: "Das haben sie gut gemacht. Darauf kann man aufbauen. Das ist wichtig für uns, weil dann kann man sich auch mal einen Fehlwurf erlauben – was wir uns auch erlaubt haben. Sonst wäre es für uns noch etwas deutlicher gelaufen."

