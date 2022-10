Handball

19:07 Uhr

Haunstetter Handballerinnen machen es spannend bis zur letzten Sekunde

Plus Die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten schienen beim 27:27 gegen den Spitzenreiter TSV Wolfschlugen schon auf der Verliererstraße, doch am Ende war sogar mehr drin.

Von Herbert Schmoll

Das Handball-Spitzenspiel der Frauen in der dritten Liga Süd hielt, was es versprach. In der Albert-Loderer-Sporthalle trennten sich der Tabellendritte TSV Haunstetten und Spitzenreiter TSV Wolfschlugen nach einem packenden und bis zu letzten Sekunde spannenden Kampf 27:27 (11:15) unentschieden. Nach Spielende wurden die beiden Teams von den 310 Besuchern in der Arena mit prasselndem Applaus verabschiedet. Dem Beifall schloss sich auch Haunstettens Trainer Herbert Vornehm an: "Wir haben ein Spitzen-Handballspiel gesehen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

