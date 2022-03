Handball

07.03.2022

Haunstetter Handballerinnen sind kaum zu bremsen

Plus Nach einem Rückschlag im Spitzenspiel gegen Allensbach belohnen sich die Haunstetter Handballerinnen mit einem 36:27-Sieg gegen Steißlingen und bleiben im Rennen um die 2. Liga.

Von Herbert Schmoll

Mit einer knappen 26:27-Niederlage im Spitzenspiel beim SV Allensbach starteten die Handballfrauen des TSV Haunstetten am Samstag in den Doppelspieltag der dritten Liga. Vor 250 Zuschauer bot das Team von Trainer Max Högl am Bodensee eine starke Leistung, konnte diese allerdings nicht in einen Sieg umsetzen. Am Sonntagabend empfingen die Haunstetterinnen in der eigenen Albert-Loderer-Halle dann den TuS Steißlingen. Gegen den Neuling aus Baden-Württemberg hielten sich die Gastgeberinnen nach einem erneut starken Auftritt schadlos und siegten am Ende mit 36:27.

