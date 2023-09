Handball

Haunstetter Handballteams vermasseln den Start in die neue Saison

Der Haunstetter Handballer Sebastian Smotzek (Bild) coacht in der neuen Saison mit seinem Teamkollegen Fabian Link die Bayernliga-Handballerinnen des Vereins. Der Auftakt ging allerdings schief.

Plus Haunstetter Bayernliga-Handballerinnen brauchen 13 Minuten bis zum ersten Tor. Zu wenig Offensivkraft, um den ersten Saisonsieg einzufahren. Auch die Männer patzen.

Ganz und gar nicht nach dem Wunsch der Verantwortlichen verlief das Wochenende für die Haunstetter Handballteams auf Bayern-Ebene: Sowohl die zweite Frauenmannschaft mit einer 15:19 (7:8)-Heimniederlage in der Bayernliga-Vorrunde gegen den Lokalrivalen TSV Schwabmünchen als auch die Männer 1 zum Auftakt in der Landesliga Süd durch ein 24:27 (14:14) beim TSV Herrsching mussten hier die ersten Rückschläge hinnehmen.

Trainerduo Fabian Link/Sebastian Smotzek ist mit der Torausbeute unzufrieden

Das Frauen-Trainerduo Fabian Link/Sebastian Smotzek war sich nach der Auseinandersetzung mit den hoch ambitionierten Singoldstädterinnen komplett einig: "Mit lediglich 15 Toren wirst du in der Bayernliga höchst selten ein Spiel gewinnen." Die dadurch angesprochene Offensivproblematik brach den Rot-Weißen schon in der Anfangsphase praktisch das Genick: nach einem 0:4-Fehlstart benötigte man fast dreizehn Minuten zum ersten eigenen Torerfolg. Dennoch gelang bis kurz vor der Pause der 7:8-Anschluss. In der weiterhin abwehrlastigen Partie schaffte sich Schwabmünchen fünf Minuten vor Spielende mit einer Vier-Tore-Führung den entscheidenden Vorteil.

