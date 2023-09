Haunstetter Trainerteam setzt auf jugendliche Frische

Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten starten am Samstag mit einem Heimspiel in die neue Spielzeit. Cheftrainerin Patricia Link ist noch pünktlich vor Saisonbeginn Mutter geworden.

So früh wie schon lange nicht mehr wird es für die Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten wieder ernst. Mit dem Ende der Sommerferien steigt auch schon das erste Heimspiel in der Albert-Loderer-Halle. Die Auftaktpartie war eigentlich schon für vergangene Woche gegen Mintraching geplant, wurde wegen einer Hochzeit allerdings auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. So starten die Haunstetterinnen um Cheftrainerin Patricia Link nun am Samstag um 18 Uhr zu Hause gegen die HSG Würm-Mitte.

Dieser Fakt an sich ist nichts Neues für die erste Frauen-Mannschaft des Vereins, denn schon im vergangenen Jahr begannen sie die Saison mit der gleichen Partie gegen die Würmtaler Wildkatzen aus Gräfelfing. Allerdings soll sie für die Augsburgerinnen diesmal besser enden als im Vorjahr, als Haunstetten mit einer unerwarteten wie bitteren 22:29-Niederlage startete. Eine ähnlich kollektive Enttäuschung will man nicht noch einmal erleben. Zumal ein Auftaktsieg der jungen Gastgeber-Mannschaft Auftrieb geben würde für die sportlichen Herausforderungen in den nächsten Wochen.

Denn es wird nicht leicht in der anstehenden Spielzeit. Vier Mannschaften werden am Saisonende aus der Zwölferliga absteigen, das Team auf Rang acht muss in die Relegation. Da wolle man nicht dabei sein, betont Haunstettens Handball-Koryphäe Herbert Vornehm. Der Haunstetter Handball-Abteilungsleiter, langjähriger Cheftrainer und Teambetreuer, steht dem jungen Trainerinnen-Duo Patricia Link und Sabrina Fischer weiterhin mit Rat und Tat zur Seite. Zumal sich Patricia Link derzeit nicht ganz uneingeschränkt dem Handball und ihrer Mannschaft widmen kann. Die ehemalige Haunstetter Führungsspielerin hat vor drei Wochen ihren kleinen Sohn Lasse entbunden und so auch privat nun alle Hände voll zu tun. Mittlerweile hat die junge Mutter das Training aber wieder übernommen und wird auch beim Saisonauftakt die Kommandos geben.

Österreichische Junioren-Nationalspielerin Prokop spielt jetzt für den TSV Haunstetten

Ihr Team dürfte schwer gefordert werden, glaubt Herbert Vornehm. Schließlich würden sich bis auf die Favoriten SG Schozach-Bottwartal und Wolfsschlugen alle anderen Konkurrenten in etwa auf Augenhöhe bewegen – sowohl nach oben als auch nach unten. Deshalb wünscht er sich mit Blick auf die Leistungen in der Vorbereitung noch eine deutliche Steigerung. "Von den zwölf Mannschaften der Liga kämpfen zehn um den siebten Platz. Wir müssen da schon noch einen Zahn zulegen, um bestehen zu können", betont er. Traditionell ist die HSG Würm-Mitte ein starker Gegner, belegte das Team in der vergangenen Saison schließlich Rang drei.

Mit der österreichischen Junioren-Nationalspielerin Marie Prokop hat das Haunstetter Drittliga-Team einen starken Neuzugang bekommen. Foto: Fred Schoellhorn

Dagegenhalten wird Haunstetten mit einer sehr jungen, mit einigen Neuzugängen verstärkten Mannschaft, darunter Rechtsaußen-Spielerin Sina Bosch und Torfrau Marie Lindnau vom VfL Günzburg, Linksaußen Somma Dieterich vom TSV Schwabmünchen sowie Anne Huber und Alina Gaugenrieder, die aus der zweiten Haunstetter Mannschaft hochgezogen wurden.

Lesen Sie dazu auch

Als Glücksfall bezeichnen die Haunstetter Verantwortlichen vor allem aber die Verpflichtung der 19-jährigen österreichischen Junioren-Nationalspielerin Marie Prokop, die im Rückraum das verantwortungsvolle Amt der Spielgestalterin übernehmen soll. "Auf sie setzen wir schwer, auch wenn sie erst seit einem guten Monat da ist. Beim Vorbereitungsturnier hatte sie sich leider kurz vorher den Fuß vertreten, doch in dieser Woche konnte sie das Training wieder aufnehmen", berichtet Vornehm.

Auch im Angriff setzt der TSV Haunstetten auf junge Talente

Neben Prokop setzen Vornehm, Link und Duschner aber auch auf die bereits etablierten Haunstetter Leistungsträgerinnen. "Unsere Hauptwaffen sollten schon unsere Rückraumspielerinnen Michelle Schäfer und Julika Birnkammer sein. Auf die bauen wir schwer", sagt Vornehm voll Zuversicht, "sie sind auch noch sehr jung, aber sie sind unsere größten Talente. Wenn sie funktionieren, klappt das auch." Am besten gleich mit einem Auftaktsieg am Samstag vor den heimischen Fans.