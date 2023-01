Handball

17:37 Uhr

Prüfstein für Haunstetter Handballteams im Abstiegskampf

Plus Die Handball-Bayernliga-Mannschaften des TSV Haunstetten stehen vor großen Herausforderungen.Frauen wie Männer hoffen am Samstag auf die Unterstützung durch das heimische Publikum.

Von Herbert Vornehm

Für die beiden Handball-Bayernligisten des TSV Haunstetten beginnt am Wochenende ein neues Kapitel: sowohl die 1. Männermannschaft als auch die Frauen 2 müssen in den Abstiegs-Play-Offs ran, und stehen dabei vor ganz schwieriger Herausforderung. Um 18 Uhr empfangen die Frauen den TSV Winkelhaid und im Anschluss treffen die Männer auf den HSC Bad Neustadt (20 Uhr) in heimscher Albert-Loderer-Halle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

