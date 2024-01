Unglücklicher Jahresauftakt für Lechhauser Handballerinnen

Plus Frauenmannschaft der TSG Augsburg verliert am Dreikönigstag mit 21:27 gegen den TSV Niederraunau.

Mit stark dezimiertem Kader reisten die Bezirksoberliga-Handballerinnen der TSG Augsburg zum ersten Spiel des neuen Jahres nach Krumbach. Gegen den Tabellenzweiten schienen zunächst die Kräfteverhältnisse klar verteilt. In den ersten 15 Spielminuten waren die Gastgeberinnen mit ihrem druckvollen Angriffsspiel kaum zu stoppen. So lagen die TSG-Frauen nach fünf Minuten gleich 1:5 zurück.

Lisa Füchsle hielt die Fahne der TSG hoch und netzte mehrmals erfolgreich zum 3:8 ein. Dann ging ein Ruck durch das Gäste-Team. Die Abwehr agierte nun beweglicher, zudem parierte Sophie Engel freie Würfe sensationell. Auch im Angriff kam die TSG-Tormaschinerie nun ins Rollen. Die Augsburgerinnen holten Tor um Tor auf, bis Vanja Suhi nach 20 Minuten zum viel umjubelten 8:8 ausglich.