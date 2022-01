Handball

vor 33 Min.

"Wir-Gefühl" beim TSV Haunstetten ist das Erfolgsgeheimnis

Eine für alle, alle für eine: In ihrem Siegesjubel schlossen die Haunstetter Handballerinnen auch ihre fehlende Teamkameradin Daniela Knöpfle mit ein, indem sie ihr Trikot mit in die Kamera hielten.

Plus Handballerinnen setzen ihren Lauf in der Dritten Liga wieder fort. Beim 24:21 gegen den HC Erlangen zeigt sich, warum diese junge Mannschaft derzeit zu den Top Drei gehört.

Von Andrea Bogenreuther

Einen Star sucht man in der ersten Handball-Frauenmannschaft des TSV Haunstetten vergeblich. Eine jener gut bezahlten, meist aus dem Ausland stammenden Topspielerinnen, die in jeder Partie mindestens zehn Tore wirft und die Gegnerinnen schon durch ihre bloße Anwesenheit einschüchtert. Solch einen Luxus kann und will man sich beim TSV Haunstetten nicht leisten, dort zeigt das eingeschworene Drittliga-Team nicht erst seit dieser Saison, dass es auch anders geht. Nämlich dass junge, oft auch im eigenen Verein ausgebildete Nachwuchsspielerinnen das Vertrauen zurückzahlen, dass die Breite im Kader entscheidend ist und das Bewusstsein, dass das Kollektiv in die Bresche springt, wenn es individuell irgendwo mal hakt. So haben sich die Haunstetter Handballerinnen stetig entwickelt und sich in dieser Saison an der Tabellenspitze der Dritten Liga Ost etabliert. Mit Gröbenzell und Allensbach gehören sie zum Führungstrio (alle 24:2 Punkte).

