Handballerinnen der TSG Augsburg eilen von Erfolg zu Erfolg

Nach einem hart erkämpften 22:21-Sieg gegen den TV Gundelfingen gelingt dem Bezirksoberliga-Team gegen die HSG Lauingen-Wittislingen der nächste Überraschungs-Coup.

Mit zwei Siegen in Folge ist den Handballerinnen der TSG Augsburg ein kleiner Erfolgslauf gelungen. Erst erkämpfte sich das Team um Trainerin Kristina Kubasta beim heimstarken TV Gundelfingen einen hauchdünnen 22:21-Sieg, eine Woche später legte man mit einem 30:27 gegen die HSG-Lauingen-Wittislingen nach.

Schon die Partie beim TV Gundelfingen war über weite Strecken nichts für schwache Nerven. TSG-Spielerin Vanja Suhi netzte zu Beginn gleich dreimal hintereinander ein, sodass die Gäste gut mit 3:1 in die Partie kamen. Dann erhöhte der Landesliga-Absteiger aber das Angriffstempo und ging nach 13 Minuten selbst mit 7:5 in Führung. Doch die Augsburgerinnen steckten nicht auf und glichen durch schöne Abschlüsse über Kreisläuferin Lisa Füchsle zum 9:9 aus. Die TSG gab weiterhin Vollgas, sodass beim Stand von 16:13 für Augsburg die Seiten gewechselt wurden.

TSG benötigt nervenaufreibende zwölf Minuten bis zum ersten Tor in Halbzeit zwei

In der zweiten Halbzeit benötigte die TSG nervenaufreibende zwölf Minuten bis zum ersten Tor. Anja Schröder erlöste schließlich per Siebenmeter-Strafwurf die TSG-Torflaute zum 17:16-Zwischenstand. Danach konnte sich keine Mannschaft merklich absetzen. In der Schlussphase glänzte Torfrau Felicitas Heimann mit drei wichtigen Paraden und Kristina Kubasta traf ein ums andere Mal. Fünf Minuten vor dem Ende lagen die Augsburgerinnen sensationell mit 22:20 in Führung. Der Favorit konnte nur noch den Anschlusstreffer erzielen, sodass die TSG lautstark einen hammermäßigen 22:21-Auswärtssieg feierte, der sie auf Rang sechs der Bezirksoberliga klettern ließ.

TSG Augsburg: Engel, Heimann; Kubasta F. (4), Suhi (4), Stegmüller, Dengel (1/1), Stange, Schröder (4/2), Kubasta K. (5), Huber, Füchsle (4).

Nach dem Sieg über Gundelfingen legen die TSG-Handballerinnen eindrucksvoll nach

Nach dem Überraschungscoup legten die selbstbewussten Lechhauserinnen im Heimspiel gegen Lauingen eindrucksvoll nach. Als die Gäste schon mit 7:4 in Führung gegangen waren, wurde die TSG in der Abwehr aktiver und forcierte ihr Gegenstoßspiel, womit schließlich der 7:7-Ausgleich gelang. Danach blieb man auf Augenhöhe, sodass beim Stand von 15:15 die Seiten gewechselt wurden.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte konnte sich keine Mannschaft absetzen. Erst ab der 40. Minute gewann die TSG langsam die Oberhand über die hitzige Partie. Christine Dengel zündete in Hälfte zwei den Turbo und warf gleich fünfmal erfolgreich vom Kreis ein. Über ein 20:18 setzten sich die Lechhauserinnen zwölf Minuten vor dem Ende auch aufgrund von zwei Siebenmeter-Paraden von Torhüterin Heimann auf 24:20 ab. Diesen Vier-Tore-Vorsprung verwaltete die TSG über die restliche Spielzeit. Am Ende stand nach einer kräftezehrenden Partie ein viel umjubelter 30:27-Sieg auf der Anzeigetafel.

Am 17. Dezember spielen die Lechhauser Handballerinnen das Derby gegen den TSV Göggingen

Nach der Hinrunde steht die TSG Augsburg aktuell mit 10:10 Punkten im Mittelfeld der Bezirksoberliga. In zwei Wochen startet schon die Rückrunde mit dem Heimspiel am 17. Dezember um 16 Uhr gegen den TSV Göggingen.

TSG Augsburg: Bader, Heimann; Kubasta F. (4), Suhi (6), Stegmüller (1), Dengel (6), Stange (1), Schröder (9/5), Kubasta K. (3), Huber, Füchsle.