Mit diesen Herausforderungen kämpft der TSV Schwaben Augsburg

Alle vier Jahre rückt Hockey in den Fokus. Verlässt für kurze Zeit den alltäglichen Schatten einer Randsportart, drängt sich ins mediale Rampenlicht. Bei Olympischen Spielen zählen die Frauen- und Männerteams zu den erfolgreichsten Mannschaften Deutschlands. In der Jagd um Medaillen wächst die Begeisterung rasant an – ehe sie wenig später ebenso schnell wieder abebbt. Stefan Schießl, der 2. Abteilungsleiter des TSV Schwaben Augsburg, hat obendrein mit regionalen Unterschieden zu kämpfen. Während im Norden der Republik das Spiel mit dem krummen Holzschläger und knallharten Ball beliebt ist, hält sich das Interesse im Süden in Grenzen. Hinzu kommt die starke Konkurrenz in Augsburg: Fußball, Eishockey, Basketball oder Handball sind populärer. „Wir haben ganz andere Herausforderungen als ein Fußballverein“, sagt Schießl und fügt hinzu: „Wir haben auf der Sportanlage Süd ein Kunstrasenfeld. Gefühlt sind wir von 25 Fußballfeldern umgeben.“

Der 34-Jährige engagiert sich nicht nur im Verein, er spielt auch noch in der ersten Männermannschaft. Sein Weg dorthin war eher ungewöhnlich: ein Quereinsteiger, der erst spät zum Hockey kam. „Ich habe viele andere Sportarten ausprobiert, habe Basketball und Tennis gespielt“, erzählt er. Über Kumpels wuchs das Interesse am Hockey, damals war er schon 16 Jahre alt. Meist beginnen Kinder zwischen sechs und acht Jahren beim TSV mit dem Sport. Nicht gleich damit, auf den Ball zu schlagen, sondern mit koordinativen Übungen und Ballschule. Die Kinder sollen ein Gefühl dafür bekommen, worauf es ankommt. Zwischen zehn und zwölf Jahren geht es richtig los.

Ohne eigenen Nachwuchs bekommt der TSV Schwaben Probleme

Aktuell gehen in der Abteilung 330 Spielerinnen und Spieler ihrem Hobby nach, allein 200 davon sind Kinder und Jugendliche. 26 Trainer kümmern sich um die Mannschaften. Der Verein hat erkannt: Guten Nachwuchs bekommt er nur über gute Trainingsarbeit. „Wir haben den Fokus darauf gelegt, die Qualität unter den Trainern zu steigern“, berichtet Schießl. Möglichst viele Übungsleiter sollen künftig mit einer C-Lizenz ausgestattet sein.

Das Ziel ist klar: Möglichst viele Eigengewächse sollen einmal in der ersten Mannschaft spielen. Ohne die eigene Jugend wird die Hockeyabteilung Probleme bekommen. Längst geht der Verein in der Mitgliedergewinnung den Weg anderer Klubs, geht in Schulen, agiert proaktiv, versucht über Schnuppertrainings Interesse zu wecken und Anreize zu schaffen. Zwei Drittel des Männerteams setzen sich aus jungen Spielern und einem gewachsenen Stamm zusammen, ein Drittel ist von Fluktuation geprägt. Heißt: Studenten, die nach Augsburg ziehen und dort ihrem Sport nachgehen wollen, ergänzen das Team.

In den vergangenen beiden Jahren war es leichter, externe Spieler zu holen. Augsburg spielte in der fünftklassigen Oberliga, einer ambitionierten Amateurklasse. Die Liga sorgte dafür, dass selbst Studenten aus München sich für Augsburgs Verein entschieden. Dort zu spielen, macht Spaß, beschreibt Spielertrainer Moritz Deuble. „Weil die Gegner ein gewisses Niveau haben.“ Für die Schwaben war dieses Niveau allerdings zu hoch. In der Oberliga standen sie lange Zeit ganz ordentlich da, hielten Abstand zur Abstiegszone. Doch gegen Ende der Saison rutschten sie bis auf den letzten Tabellenplatz ab, den sie nicht mehr verlassen sollten. Vor und während der Saison hatten die Augsburger sechs Leistungsträger verloren. In Summe zu viel. „Wir wussten, dass es schwierig werden wird“, so Deuble.

Moritz Deuble und Michael Endemann springen kurzfristig als Trainerduo ein

Der 29-Jährige und Michael Endemann sprangen kurzfristig als Trainerduo ein. Nachdem der bisherige Coach Florian Mötschel im September aus persönlichen Gründen kurzfristig seine Tätigkeit beendet hatte, übernahmen die Kapitäne die Position. Dass dies keine Ideallösung darstellt, beteuern Deuble und Schießl. „Uns fehlt ein vollwertiger Trainer am Spielfeldrand“, betont der Abteilungsleiter. „Das ist keine gute Situation.“ Schießl bemüht sich um einen Trainer, aktuell zeichnet sich eine interne Lösung ab. Auf der Suche nach Personal ist die Ausgangslage herausfordernd. München gilt in Bayern als Hockey-Hotspot. Dort herrschen andere Verhältnisse, Trainer arbeiten teils hauptamtlich. Populär ist Hockey noch in Nürnberg, Rosenheim oder Bayreuth. Der Abstieg wirkt sich negativ aus. „Als Hockeystandort sind wir nicht mehr so attraktiv“, sagt Schießl.

Das soll sich ändern. Schon jetzt ist das Ziel für die kommende Saison in der 1. Verbandsliga formuliert: „Wir wollen auf jeden Fall wieder in die Oberliga aufsteigen“, so Schießl. Zugleich wird weiter in die Basis investiert, der Verein möchte sich professionalisieren. Der Spartenchef spricht von einem „Umbruch“, verschiedene Themenfelder würden bearbeitet. Unter anderem soll die Finanzierung auf breitere Beine gestellt werden, man sucht nach Sponsoren. Ein Hindernis sind die begrenzten Möglichkeiten fürs Training. Schießl wünscht sich einen zweiten Kunstrasenplatz, um die Belegung zu entzerren. Derzeit sei man extrem eingeschränkt, so dürften Männer- und Frauenteams lediglich bis 21 Uhr den Platz nutzen.

TSV Schwaben Augsburg kann Frauenteam im Ligabetrieb stellen

Zugleich verbuchen die Schwaben kleinere Erfolge. Sie können die Jugendklassen U16 und U18 besetzen; im Frühjahr fand erstmals die Sichtung der Bayern-Auswahl (U14/U16) in Augsburg statt. Zudem wird ab Herbst eine Frauenmannschaft an der Feldsaison teilnehmen. Schießl und die Schwaben arbeiten daran, dass Hockey in Augsburg nicht nur alle vier Jahre wahrgenommen wird.