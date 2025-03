Augsburger Fußballcamp fördert den internationalen Austausch

Fußballtraining, Deutschstunden und Kulturprogramm. Für 25 Jugendliche aus dem Vereinigten Königreich, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark und von der Isle of Man stand in der dritten Februar-Woche reichlich Abwechslung auf dem Stundenplan. Die 13 Mädchen und zwölf Jungs im Alter von 14 bis 16 Jahren kamen in Augsburg für ein internationales Fußballcamp zusammen. Ziel des Camps sei es gewesen, den interkulturellen Austausch durch den Sport zu fördern und die Jugendlichen über die Ländergrenzen hinaus zu verbinden, sagte Charles Wilson, einer der Organisatoren.

Fast täglich trainierte die Gruppe unter Betreuung der Augsburger Fußballschule AuxPro auf einer Indoor-Sportanlage im Augsburger Norden. In zwei Gruppen aufgeteilt verbesserten die Jugendlichen vor allem ihre Technik im Eins gegen Eins sowie das Verteidigungsverhalten, wie die Gründer und Trainer der Fußballschule Danijel Kristic und Nikola Kaprasov erklärten. Das Training zahlte sich in zwei Freundschaftsspielen gegen lokale Jungs- und Mädchenmannschaften aus, die beide gewonnen wurden und der Gruppe den Austausch mit deutschen Jugendlichen ermöglichten.

Neben Fußballtraining standen intensive Deutschstunden auf dem Programm

Doch nicht nur im Training stand der Fußball im Fokus. Auch bei den zahlreichen Programmpunkten abseits des Platzes war der Sport allgegenwärtig. In den täglichen Deutschstunden, die von einer Lehrkraft des Goethe-Instituts geleitet wurden, beschäftigten sich die Teilnehmenden unter anderem mit der Erfolgsgeschichte der deutschen Frauen Nationalmannschaft.

Darüber hinaus erwartete die Jugendlichen neben dem Unterricht und Training auch kulturelle Programmpunkte. Während des Camps erhielt die Gruppe eine Führung durch die Fuggerei sowie das Fugger- und Welser-Museum, wo sie auch den ehemaligen FCA-Profi Tobias Werner trafen. Zudem gab es Stadionbesuche der Allianz – und WWK-Arena. Nach einer Pokal- und Urkundenvergabe im Brechthaus kam die Reisegruppe am Freitag zu einem gemeinsamen Abschlussessen im Augsburger Ratskeller zusammen, bevor die Heimreise angetreten wurde.

Weitere Fußballcamps in Augsburg sollen folgen

Organisiert wurde das Fußball- und Sprachcamp durch die Zusammenarbeit der Regio Augsburg Tourismus GmbH sowie den britischen Reisebüros Travel without borders und CWS Travel. Gefördert wurde es durch das Goethe-Institut, das den Jugendlichen die Teilnahme durch ein Vollstipendium ermöglichte.

Die Organisatoren zogen ein positives Fazit und planen weitere Camps in der Fuggerstadt. Savita Seth, Geschäftsführerin von Travel without borders, zeigte sich begeistert von der Organisation und den Gegebenheiten in Augsburg. Das Camp sei ein voller Erfolg gewesen. Ihr Plan sei es, das Camp nun jedes Jahr stattfinden zu lassen. Auch Tourismusdirektor Götz Beck gab sich zufrieden: „Es ist uns gelungen, für Augsburg ein ganz neues Reisesegment zu entwickeln – nämlich das der internationalen Sportreisen.“