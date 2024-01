Interview

vor 47 Min.

"Als Amateur-Triathlet habe ich bereits alle Ironman-Titel gewonnen"

Plus Lukas Stahl aus Horgau, der Ironman-Weltmeister seiner Altersklasse 18-24, startet nun als Profi-Triathlet ins neue Jahr. Das bedeutet neben dem Studium weiterhin intensives Training.

Von Wilfried Matzke Artikel anhören Shape

Warum haben Sie sich dazu entschieden, ins Profilager zu wechseln?





Lukas Stahl: Als Amateur-Triathlet habe ich bereits alle Ironman-Titel gewonnen, bis hin zur Weltmeisterschaft. Die Herausforderungen als Profi-Triathlet motivieren mich mehr, als eine weitere Saison in der Amateur-Altersklasse zu bestreiten. Ich bin gespannt, wie weit nach vorne ich es bei den harten Profi-Wettkämpfen schaffen kann.

Wie sind Ihre Ziele für das Jahr 2024?





Stahl: Mein Hauptziel ist die Qualifikation für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii am 26. Oktober. Deshalb werde ich im texanischen Houston am 27. April und in Frankfurt am Main am 18. August an den Start gehen. Bei diesen beiden top besetzten Ironman-Rennen gibt es jeweils mehrere Profi-Slots für die Weltmeisterschaft. Ansonsten heißt es, weiter Erfahrungen sammeln. So werde ich erstmals bei der fränkischen Challenge Roth am 7. Juli antreten. Leider bleibt diesmal kaum Zeit, um meinen Verein TG Viktoria Augsburg in der zweiten Triathlon-Bundesliga zu unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .