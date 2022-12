Interview

vor 33 Min.

Augsburger Sportreferent Jürgen Enninger: "Ich verstehe die Wut und die Unruhe"

Plus Auch für die Augsburger Sportvereine steigen die Energiekosten ins Unermessliche. Sportreferent Jürgen Enninger über städtische Soforthilfen und seine weiteren Pläne für ruhigere Zeiten.

Herr Enninger, in den Augsburger Sportvereinen gibt es derzeit große Ängste, dass die Energiekosten sie in ihrer Existenz bedrohen könnten. Wie sehen Sie als Sportreferent der Stadt die aktuelle Lage?



Jürgen Enninger: Das ist absolut nachvollziehbar. Ich verstehe die Sorgen durchaus, denn es gibt für die Vereine derzeit wenig Planbarkeit. Die Situation ist zudem sehr vielfältig, da es Vereine gibt, die sich in den städtischen Sportstätten einmieten, aber dann auch die mit eigenen Sportstätten. Es gibt Vereine, die längerfristige Energielieferverträge abgeschlossen haben und andere, denen im Zuge der Energiekrise gekündigt wurde. Gleichzeitig haben wir die zusätzliche Unsicherheit, dass die Förderprogramme, die vom Bund und vom Land angekündigt sind, noch nicht konkretisiert wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen