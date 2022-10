TGVA-Vorsitzender Kerstan: "Die Anforderungen an Übungsleiter werden immer höher"

Plus 125 Jahre TG Viktoria: Vorsitzender Sebastian Kerstan spricht über die Herausforderungen, mit denen Sportvereine derzeit zu kämpfen haben. Die junge Führungsriege geht neue Wege.

Herr Kerstan, normalerweise feiert man sein 125-jähriges Vereinsjubiläum mit einem Festakt. Die TG Viktoria Augsburg machte das mit einer öffentlichen Laufveranstaltung und einem Vereinsfest auf der Sportanlage Süd. Warum?