Dreispringerin Konrad glänzt mit persönlicher Bestleistung

Für Johanna Konrad hätte die Premiere bei einer Deutschen Leichtathletikmeisterschaft kaum besser laufen können. Erstmals hatte sich die Sprungexpertin der LG Augsburg für die nationalen Titelkämpfe qualifiziert. Obendrein im Rahmen der „Finals“ in Dresden. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen übertrug stundenlang die Wettbewerbe der 20 Sportarten. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten liefen, sprangen und warfen im Heinz-Steyer-Stadion. Darunter Stars der Szene wie die Sprinterin Gina Lückenkemper oder die Weitspringerin Malaika Mihambo.

Dreispringerin Konrad zeigte eine starke Leistung im Finale. Mit den sechsten und damit letzten Versuch übersprang sie die 13-Meter-Marke und stellte eine persönliche Bestleistung auf. 13,04 Meter bedeuteten im Endklassement den siebten Platz. Siegerin war Caroline Joyeux (LG Nord Berlin) mit einer Weite von 14,24 Meter.

Sprinterin Nina Bauch verpasst das Finale über 100 und 200 Meter

Ohne eine Finalteilnahme endeten die Meisterschaften für Sprinerin Nina Bauch. Vor kurzem hatte die Haunstetterin die bayerischen Titel über 100 und 200 Meter gewonnen, in Dresden waren die Wettkämpfe vorzeitig beendet. Über 100 Meter schied Bauch im Vorlauf aus (11,8 Sekunden). Über 200 Meter, wo sogleich Halbfinals angesetzt waren, lief Bauch 23,82 Sekunden. Vor der Deutschen Meisterschaft hatte Bauch mit einer Finalteilnahme über 200 Meter geliebäugelt. Ähnlich erging es 400-Meter-Spezialistin Sonja Keil. In 54,91 Sekunden absolvierte sie ihr Halbfinale über 400 Meter, mit Hürden lief sie auf der gleichen Distanz 1:00,33 Minuten in der Vorschlussrunde. Die Zeiten genügten nicht für eine Finalteilnahme.

Im Finale stand hingegen der Augsburger Aleksandar Askovic (LG Stadtwerke München). Der Augsburger, der 2023 den Deutschen Titel in der Halle über 60 Meter gewonnen hatte, lief in 10,4 Sekunden über die Ziellinie und belegte somit den achten Platz in der Endabrechnung. Einen Platz besser war Brian Weisheit im Endlauf des 3000-Meter-Hindernis-Rennens. Der Stadtberger, der für die Läuferhochburg LSC Höchstadt/Aisch antrat, kam in 8:45,90 ins Ziel und lief somit eine persönliche Saisonbestleistung. Weisheit absolvierte bereits im Alter von zehn Jahren die 1.000 Meter in 3:30 Minuten und die fünf Kilometer in 21:38 Minuten, angeleitet von seinem laufbegeisterten Vater Ken Weisheit. Mitunter trainiert Weisheit mit der TG Viktoria Augsburg.

Sprint-Staffel der LG Augsburg läuft auf Platz zehn

Für die Titelkämpfe qualifiziert hatte sich auch die 4x100-Meter-Staffel der LG Augsburg. Die Augsburgerinnen Bauch, Katharina Vogl, Ella Schmucker und Franziska Aderbauer liefen in ihrem Zeitfinale in 46,08 Sekunden auf den dritten Rang, im Endklassement bedeutete diese Zeit Platz zehn von 23 Teams.