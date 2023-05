Augsburger Rennkanuten sind bereit für die Sprint-WM auf dem Eiskanal

Von 9. bis 11. Juni findet auf dem Augsburger Eiskanal die Sprint-Weltmeisterschaft statt. Mit Sabine Füsser und Normen Weber hat der gastgebende Verein Kanu Schwaben Augsburg heiße Eisen im Feuer.

Nicht nur im Kanuslalomsport haben die Sichtungswettkämpfe für die deutschen Nationalteams stattgefunden, auch im Wildwasser-Rennsport mussten sich die Aktiven für die großen internationalen Aufgaben qualifizieren. Im Gegensatz zum Kanuslalom müssen sie beim Wildwasser-Sprint keine Tore umfahren, sondern so schnell wie möglich ins Ziel kommen. Eine Aufgabe, die gerade auf dem Olympiakanal in Augsburg keine leichte Aufgabe ist, schließlich pumpt das Wasser ständig und Kehren und Wirbel sind reichlich vorhanden.

Bei einem Lehrgang in Augsburg erfolgten nun die Nominierungen für die Sprint-Weltmeisterschaft in Augsburg, die vom 9. bis 11. Juni am Eiskanal stattfindet. Der Verein Kanu Schwaben Augsburg stellt unter anderem mit Normen Weber und Sabine Füsser zwei Lokalmatadore, die in ihrer langjährigen Paddelkarriere nicht nur viel Erfahrung, sondern schon zahlreiche Medaillen gesammelt haben.

Sabrina Barm und Tim Heiliger ergänzen das Augsburger Paddel-Quartett

Weber wird im Canadier Einer und gemeinsam mit seinem Vereinskollegen Tim Heiliger im Canadier Zweier der Männer starten, Sabine Füsser im Kajak Einer und an der Seite von Schwaben-Kanutin Sabrina Barm im Canadier Zweier. Auch bei der Europameisterschaft in Skopje (Mazedonien) und bei den Weltcups sind die vier Wildwasser-Rennsportler aus Augsburg mit am Start.

Vergangene Woche haben sich die internationalen und nationalen Teams bereits mit einem Trainingslager auf der Olympiastrecke am Eiskanal auf die ICF-WM im Wildwasser-Sprint vorbereitet.

Sprint-Kanute Normen Weber ist bereits vierfacher Weltmeister

Der 38-jährige Bundeswehrsoldat Normen Weber ist seit Jahren ein zuverlässiger Medaillengarant im Wildwasserrennsport. Er ist vierfacher Weltmeister und sechsfacher Europameister. Bereits 15 Weltcupsiege hat er auf seinem Konto, 36 mal wurde er seit 2011 deutscher Meister, ist fester Bestandteil der Nationalmannschaft. Seit 2010 ist Weber auch im Stand Up Paddling aktiv und holte auch dort bereits verschiedene deutsche Meistertitel.

Sprint-WM auf dem Eiskanal soll an die Erfolge der Augsburger Kanuslalom-WM anknüpfen

Auch Sabine Füsser kann eine glänzende Medaillen-Bilanz aufweisen. Zweimal Gold bei Sprint-Weltmeisterschaften, dazu fünfmal EM-Gold und 26 deutsche Meistertitel sind die herausragenden Erfolge in ihrer Karriere. Seit 1998 ist sie aus der Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken, seit 2011 startet sie für den TSV Schwaben Augsburg. Angesichts ihrer Erfolge gelten Weber und Füsser als die großen Favoriten für den gastgebenden Verein bei der Sprint-WM auf dem heimischen Kanal, mit der in diesem Jahr an die Erfolge der Kanuslalom-WM 2022 angeknüpft werden soll.