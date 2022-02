Kanuslalom

16:39 Uhr

160 Tage vor der WM: Am Augsburger Eiskanal ist das Ziel in Sicht

Es geht zügig vorwärts bei der Sanierung der Olympia-Anlage am Augsburger Eiskanal, wie hier ein Foto des WM-Organisationszentrums aus dem Dezember 2021 zeigt.

Plus In zweieinhalb Monaten werden die Sanierungsarbeiten im Augsburger Olympiapark abgeschlossen. Dann gehen die Vorbereitungen auf die WM in die heiße Phase.

Von Andrea Bogenreuther

Der Countdown tickt unerbittlich, in nun genau 160 Tagen beginnt am Augsburger Eiskanal die Kanuslalom-Weltmeisterschaft 2022. Gespannt sind alle an der Organisation Beteiligten, auf welche Resonanz diese erste sportliche Großveranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie Ende Juli stoßen wird. Die Stadt und die Augsburger Kanuvereine legen sich seit Monaten schwer ins Zeug, um aus der WM-Woche vom 26. bis 31. Juli ein außergewöhnliches Sportfest mit einem attraktiven kulturellem Rahmenprogramm für alle Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Im Augsburger Sportausschuss präsentierten der städtische WM-Projektleiter Johannes Heiß, Wettkampfleiter Fabian Dörfler von Kanu Schwaben Augsburg und der Kulturprogramm-Beauftrage Manuel Schill den aktuellen Stand der Vorbereitungen.

