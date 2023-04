Kanuslalom

18:02 Uhr

Am Augsburger Eiskanal wird um WM-Tickets und einen deutschen Meistertitel gepaddelt

Plus Lokale Spitzenathleten kämpfen am Wochenende um einen Platz im Kanuslalom-Nationalteam. Am 1. Mai steht die deutsche Meisterschaft in der neuen olympischen Sportart Kayak Cross an.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Wer fährt zur Kanuslalom-Weltmeisterschaft nach London, wer darf an den European Games in Krakau teilnehmen und wer kann in diesem Jahr schon einen deutschen Olympia-Startplatz für Paris 2024 sichern? Die Antworten gibt es am Samstag und Sonntag auf dem Augsburger Eiskanal, wenn die letzten zwei von insgesamt vier Qualifikationsrennen des Deutschen Kajak Verbandes (DKV) absolviert werden. In den olympischen Bootsklassen Canadier und Kajak-Einer männlich und weiblich können sich jeweils drei Paddlerinnen und Paddler für das deutsche Team qualifizieren, die Elite in der Leistungsklasse, der Kanu-Nachwuchs in der U23 und der U18.

Wer paddelt sich im Kajak-Einer auf dem Augsburger Eiskanal ins Nationalteam?

Die Augsburger Aktiven liegen bisher ganz gut im Rennen, vor allem in der Leistungsklasse. Nach dem Auftakt im Kanupark Markkleeberg bei Leipzig ist Chef-Bundestrainer Klaus Pohlen überzeugt, dass sich weitestgehend die Topfahrerinnen und -fahrer des vergangenen Jahres wieder durchsetzen werden. Dazu gehören im C1 der Männer der amtierende Weltmeister Sideris Tasiadis von Kanu Schwaben Augsburg und der WM-Zweite Franz Anton vom KC Leipzig, im C1 der Frauen die Weltmeisterin von 2021, Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg), und Olympiasiegerin Andrea Herzog (KC Leipzig) sowie im K1 der Frauen ebenfalls Elena Lilik und die Doppel-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach). Sollten diese am Wochenende auf dem Eiskanal ihr Leistungsvermögen abrufen – alle können sich in vier Rennen ein Streichergebnis leisten –, dürfte ihnen der Platz im Nationalteam sicher sein. Fraglich wäre nur noch, wer die jeweiligen Trios komplettiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen