Kanuslalom

18:08 Uhr

Auch im Olympiajahr 2024 ist am Augsburger Eiskanal viel los

Jedes Jahr gibt es an der Kanustrecke am Augsburger Eiskanal hochkarätige Wettkämpfe zu erleben. Auch im Olympiajahr 2024 gibt es dort wichtige Wettkämpfe für die deutschen Slalomkanuten und -kanutinnen.

Von Marianne Stenglein, Marianne Stenglein, Andrea Bogenreuther

Der Verein Kanu Schwaben Augsburg fungierte in diesem Jahr als Ausrichter für den Bezirkstag des Bayerischen Kanu Verbands (BKV). In seinem Grußwort betonte Bernd Kränzle, Dritter Bürgermeister der Stadt und Bezirksvorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), die Bedeutung der Kanuslalomsportlerinnen und -sportler für den schwäbischen Sport. Schließlich kämen zahlreiche Medaillen und Treppchenplätze aus diesem Sport, da das Paddeln auf der traditionsreichen Augsburger Olympia-Anlage mit ganz besonderer Leidenschaft ausgeübt werde. Deshalb müsse auch alles getan werden, dass Bayern mit der Kanustadt Augsburg stets gleichauf mit der Konkurrenz in Markkleeberg (Leipzig) sei, so Kränzle.

BKV-Präsident Oliver Bungers richtete seinen Blick auf das Olympiajahr 2024. Dieses werde mit den Spielen in Paris vom 26. Juli bis zum 11. August seinen sportlichen Höhepunkt finden. Schon zuvor steht für den Bayerischen Kanuverband ein wichtiger Termin an. Am 16. und 17. Februar wird in München das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Bayerischen Kanu-Verbands gefeiert.

