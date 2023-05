Kanuslalom Augsburg

Jagd frei auf Sideris Tasiadis: Was macht der Favorit auf dem Eiskanal?

Sideris Tasiadis will beim Weltcup auf dem Eiskanal in Augsburg vorne mitfahren. Der Weltmeister von 2022 ist beim Heimrennen der Gejagte.

Plus Canadier-Weltmeister Sideris Tasiadis steht beim Weltcup-Heimrennen auf dem Eiskanal in Augsburg besonders im Fokus. Er geht damit auf seine eigene Art um.

Mit glänzenden Rennen hat Canadier-Weltmeister Sideris Tasiadis von Kanu Schwaben Augsburg zum Kanuslalom-Saisonauftakt bereits gezeigt, dass er weiterhin bereit ist, seine Favoritenrolle am Eiskanal zu erfüllen. Sportlich mehr Druck als in der Quali erwartet ihn und seine Teamkollegen und -kolleginnen natürlich beim ersten Weltcup-Einsatz in diesem Jahr von Donnerstag bis Sonntag auf seiner Heimstrecke, wenn erstmals auch die internationale Konkurrenz am Start ist.

Mit einer Trainingswoche auf der diesjährigen WM-Strecke in London haben sich die Nationalteams vorbereitet, jetzt wird es ernst am Augsburger Eiskanal. "Ich freue mich schon drauf. Ich funktioniere auch immer ein bisschen besser unter Druck. Ich weiß auch nicht, warum", stellt Sideris Tasiadis vor dem ersten großen internationalen Wettkampf der Saison fest.

