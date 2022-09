Augsburger Kajakfahrer Hegge feiert – und die Kanu-Elite macht Urlaub in Italien

Plus Der Augsburger Kajakfahrer Samuel Hegge feiert seinen zweiten Titelgewinn nach 2019. Derweil genießen die WM-Medaillengewinner ihre Auszeit in Italien.

In Abwesenheit der besten deutschen Slalomkanuten holten Samuel Hegge von Kanu Schwaben Augsburg im Kajak-Einer und Timo Trummer (KV Zeitz) im Canadier-Einer die deutschen Meistertitel. Bei den Frauen siegte in beiden Disziplinen mit Lena Teunissen eine Niederländerin, die als Mitglied des KC Hilden startberechtigt war.