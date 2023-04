Kanuslalom

Augsburger Kanu-Talente in Schlagdistanz zum Elite-Team

U23-Fahrer Julian LIndolf von Kanu Schwaben Augsburg erreichte an beiden Wettkampftagen bei der deutschen Qualifikation in Markkleeberg einen Platz unter den Top Sieben.

Plus Julian Lindolf, Vinzenz Hartl und Emily Apel kämpfen in der U23 um die Plätze im Nationalteam, schieben sich aber auch näher an die etablierte Konkurrenz in der Leistungsklasse heran.

Von Andrea Bogenreuther

Nicht nur die Kanutinnen und Kanuten der Leistungsklasse, sondern auch der Paddelnachwuchs in der U23 und der U18 musste sich im Kanupark Markkleeberg bei Leipzig dem ersten Teil der deutschen Qualifikation stellen. Darunter auch die Talente des Augsburger Kajak Vereins und der Kanu Schwaben Augsburg, die zum Teil schon im vergangenen Jahr einen Platz in den Nationalteams hatten.

Auf der anspruchsvoll gesteckten Strecke in Markkleeberg trennte sich dann schnell die Spreu vom Weizen. Als bisheriges Mitglied im U23-Team überzeugte Canadierfahrer Julian Lindolf (Kanu Schwaben Augsburg) mit einem zweimaligen Einzug ins Männerfinale der Leistungsklasse. Den ersten Wettkampftag beendete er auf Rang sieben, am zweiten schob er sich noch weiter vor und landete nur knapp hinter den Top Drei auf Rang vier.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

