Augsburger Kanute Stanzel fährt in Bratislava zu Team-Gold

Plus Bei der Nachwuchs-Europameisterschaft gehört der Paddler des AKV zum siegreichen Kajak-Team. Edelmetall in einer olympischen Disziplin sichert sich auch Emily Apel.

EM-Gold gab es für Christian Stanzel vom Augsburger Kajak Verein bei den U23- und Junioren-Wettkämpfen in Bratislava. Die männlichen Junioren sicherten sich den Titel im K1-Team. "Das hätten wir nie erwartet“, gaben die drei jungen Kajak-Spezialisten nach ihrem Lauf zu. Enrico Dietz (Bad Kreuznach), Christian Stanzel ( Augsburg) und Erik Sprotowsky (Leipzig) fuhren eng beieinander eine schnelle Linie den Wettkampfkanal hinunter.

Alle drei hatten den Kurs bereits am Vormittag in den Qualifikationsläufen absolviert, zu dritt gemeinsam hinunterzufahren war jedoch noch einmal eine andere Herausforderung. Zwar kassierten die drei auf ihrer Fahrt zwei Torstabberührungen, dies ließ jedoch trotzdem kein Fenster für ihre starke Konkurrenz. Mit über 3,5 Sekunden Vorsprung verwiesen sie die Slowaken und Slowenen auf die Ränge und sicherten sich die Goldmedaille.