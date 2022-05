Kanuslalom

vor 34 Min.

Augsburger Kanuten und Kanutinnen sind bereit für den Start am Eiskanal

Dieses Augsburger Erfolgsquartett aus dem vergangenen Jahr will bei der Weltmeisterschaft vor heimischem Publikum mitfahren: (v. l.) Hannes Aigner, Elena Lilik, Ricarda Funk und Sideris Tasiadis.

Plus Die Augsburger Spitzenpaddler und -paddlerinnen kämpfen ab Freitag auf der sanierten Olympiaanlage um die WM-Qualifikation. Auch neue Talente wollen sich empfehlen.

Von Andrea Bogenreuther

Das tobende Wildwasser des Eiskanals, seine pulsierenden Kehrwasser und raffinierten Stromschnellen, sind so ziemlich das Einzige, was sich auf der Augsburger Kanuslalom-Anlage in den vergangenen zwei Jahren nicht verändert hat. Sagen zumindest die Sportlerinnen und Sportler, die genau wissen, wie sich ihre Heimstrecke vom Boot aus anfühlt. Um den Eiskanal herum ist jedoch fast alles anders geworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen