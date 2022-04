Kanuslalom

Augsburger Olympia-Park am Eiskanal kann wieder in Betrieb gehen

Plus Die Baustelle am Eiskanal ist nach zweijähriger Sanierung an die Stadt zurückübergeben worden. Es ist auch Zeit geworden, denn schon am 6. Mai beginnt dort die WM-Qualifikation für deutschen Nationalteams.

Von Andrea Bogenreuther

Es war eine Punktlandung – für die Stadt Augsburg, die Wohnbaugruppe Augsburg (WBG), die die zweijährige Sanierung des Olympia–Parks am Eiskanal verantwortete, und für die ansässigen Kanuslalom-Vereine, die bereits am nächsten Wochenende die besten deutschen Paddlerinnen und Paddler zur WM-Qualifikation erwarten.

