Kanuslalom

30.01.2024

Bei den Kanu Schwaben herrscht große Vorfreude auf die Olympischen Spiele

Plus Die Jahresfeier des großen Kanusportvereins steht ganz im Zeichen des Großereignisses in Paris und der sportlichen Erfolge, die die Mitglieder 2023 erbrachten.

Von Marianne Stenglein

Die Jahresabschlussfeier der Kanu Schwaben Augsburg im Organisationszentrum am Eiskanal stand mit Blick auf die Olympischen Spiele 2024 ganz unter dem Motto " Paris, Paris, Paris!". Doch bevor diese Großveranstaltung vom 26. Juli bis zum 11. August stattfindet und die Schwaben hoffen, dafür wieder Starterinnen und Starter stellen zu können, blickte Vorsitzender Hans Koppold auf das Jahr 2023 zurück. In diesem gab es mit den Sichtungsrennen und dem Worldcup im Kanuslalom sowie der Weltmeisterschaft im Wildwasser Rennsport drei Topveranstaltungen, die der Verein am Eiskanal organisiert hatte.

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber eröffnete die Grußworte und erinnerte an das Jahr 2020 und die umfangreichen Umbauten an der Olympiastrecke auf dem Eiskanal-Gelände. Auch ging sie auf die beunruhigenden rechtsextremen Strömungen ein und rief dazu auf, sich daran zu beteiligen, aktiv Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen, was von den Anwesenden mit großem Applaus aufgenommen wurde.

