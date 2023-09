Kanuslalom

16:08 Uhr

Gesundheitlich angeschlagen fährt Augsburger Kanutin Elena Lilik zum Weltcup-Sieg

Plus Liliks Trainingskollegin Ricarda Funk gewinnt Bronze. In den klassischen Kanuslalom-Disziplinen verpassen die Augsburger Aktiven allerdings die Medaillenränge.

Von Uta Büttner und Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Jetzt hat Elena Lilík quasi das Weltcup-Triple im Kanuslalom geschafft: Nach Weltcup-Gold im Kajak Einer in Augsburg und im Canadier Einer im slowenischen Tacen, holte sie sich nun beim Weltcup im spanischen La Seu d´Urgell auch eine Goldmedaille in der neuen olympischen Disziplin Kajak Cross. Unmittelbar nach ihrem Sieg sagte die amtierende Kajak-Europameisterin von den Kanu-Schwaben: "Ich bin so aufgeregt. Ich hatte einen neuen Look, ich habe einen neuen Helm und ein neues Boot und ich denke, das war einfach der Glücksbringer.“

Gemeinsam mit Trainings- und Teamkollegin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) stand sie im Finale. Beide hatten in diesem Wettkampf, bei dem vier Aktive gleichzeitig von einer Rampe starten, nebeneinander die mittleren Startpositionen. Während Lilik gut vom Start wegkam, wurde Funk von beiden Seiten eingeschlossen, sodass sie erst spät ihr Paddel überhaupt einsetzten konnte. Die Folge war der vorerst vierte und damit letzte Platz kurz nach dem Start. Doch die 31-Jährige kämpfte sich mit Kraft und taktisch klug um eine Position nach vorn und gewann damit Bronze. Silber ging an die Britin Kimberley Woods.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen