Im Style der Hegge-Brüder: "Wir wollen das, was uns gut gefällt, nach außen tragen"

Plus Die Augsburger Brüder Noah, Samuel und Jonas Hegge verbindet nicht nur der Kanuslalom-Sport, sondern auch die Liebe zu Kaffee und trendiger Mode.

Welche Gemeinsamkeiten die drei Hegge-Brüder haben, ist schon bei der Ankunft auf dem Augsburger Christkindelsmarkt offensichtlich. Noah, Samuel und Jonas tragen die gleichen trendigen Beanies, eng anliegende Mützen im puristischen Design, nur in unterschiedlichen Farben. Im Winter ein zweckmäßiges Accessoire, doch auch im Sommer ist gerade Noah kaum ohne Kopfbedeckung anzutreffen. "Das mit der Mütze kam erst, als die Haare länger wurden", sagt er lachend. Ein passendes "Must-have" für einen Slalomkanuten, dessen Haare ohnehin ständig nass werden.

Alle drei Hegge-Brüder haben ihre Wurzeln im Kanuslalomsport, doch während Samuel, der mit 28 Jahren Älteste, und Noah, der mit 24 Jahren Jüngste, das Paddeln auf Leistungsniveau betreiben, ist Jonas vor einigen Jahren in die Gastronomie abgewandert. Er hat in der Alten Liebe in Augsburg seine Ausbildung zum Koch gemacht, war bereits in Restaurants in Dänemark und Österreich im Einsatz und lotet derzeit neue Tätigkeitsfelder im Bereich der Kulinarik für sich aus. Das hat ihn vorübergehend zurück in seine Heimatstadt und zu seinen Brüdern geführt, wo sie zu dritt einige erfolgreiche gemeinsame Projekte verwirklicht haben.

